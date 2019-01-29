Son Dakika Haberleri: Başkent'te Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı Kararı

Başkent'te Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı Kararı

49 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başkent'te Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor

Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:31:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]