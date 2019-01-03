Başkent'te Bylock Operasyonu: 16 Gözaltı Kararı
25 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 şüphelinin, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen emniyet güçleri, Ankara ve Çankırı'da düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:58 Kaynak: İHA
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