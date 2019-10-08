Son Dakika Haberleri: Başkent'te ByLock operasyonu: 26 gözaltı kararı
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Başkent'te ByLock operasyonu: 26 gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başkent'te ByLock operasyonu: 26 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamından örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Firari durumdaki 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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