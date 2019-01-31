Başkent'te Bylock Operasyonu: 7 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 7 kişinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında Ankara ve İstanbul
'da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı