Son Dakika Haberleri: Başkent'te Bylock Operasyonu: 7 Gözaltı Kararı

Başkent'te Bylock Operasyonu: 7 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başkent'te Bylock Operasyonu: 7 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 7 kişinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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