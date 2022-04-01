Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında

01.04.2022 10:00

Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında Ankara'nın Sincan ilçesinde kuyumcudan çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmaya çalışan hırsız, esnaflar tarafından yakalandı.

Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kuyumcudan çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmaya çalışan hırsız, esnaflar tarafından yakalandı.

Sincan'da bir kuyumcuya müşteri olarak bir kişi kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak tezgahtaki künyeyi çaldı. Hırsız, Atatürk Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan kuyumcuya satmak istedi. Kuyumcunun şüphelenerek kuyumcuların kullandığı whatsapp grubundan diğer meslektaşlarına haber vermesi üzerine hırsız yakalandı. Yaşanan hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında
Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında
Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te künye hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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