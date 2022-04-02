Başkent'te çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmak isteyen hırsız yakalandı - Son Dakika
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Başkent'te çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmak isteyen hırsız yakalandı

02.04.2022 00:57
Başkent'te çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmak isteyen hırsız yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuyumcudan çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmak isteyen hırsız, esnafların dikkati sayesinde yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuyumcudan çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmak isteyen hırsız, esnafların dikkati sayesinde yakalandı.

Sincan'da bir kuyumcuya müşteri olarak gelen bir kişi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak tezgahtaki altın künyeyi çaldı. Hırsız, çaldığı künyeyi Atatürk Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir başka kuyumcuya satmak istedi. Kuyumcunun şüphelenerek kuyumcuların kullandığı WhatsApp grubundan diğer meslektaşlarına haber vermesi üzerine hırsız yakalandı. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

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Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmak isteyen hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te çaldığı künyeyi başka bir kuyumcuya satmak isteyen hırsız yakalandı - Son Dakika
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