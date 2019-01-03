Başkent'te Cami İnşaatında Göçük: 1 Yaralı
1 saat önce
Ankara'da Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısındaki dükkan duvarının yıkılması sonucu bir işçi yaralandı.
Ankara
'da Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısındaki dükkan duvarının yıkılması sonucu bir işçi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Altındağ
ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi
'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İtfaiye
Meydanında bulunan Melike Hatun Camii'nin alt katındaki yer altı çarşısında inşaat halindeki dükkanın duvarı yıkıldı. Moloz yığının altında kalan Mesut İ. yaralandı.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesini kaza yerinde yapan 112 Acil Servis
ekipleri, Mesut İ.'yi daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Göçük alanını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, caminin -1. katında güvenlik önlemi aldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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