Son Dakika Haberleri: Başkent'te Cami İnşaatında Göçük: 1 Yaralı

Başkent'te Cami İnşaatında Göçük: 1 Yaralı

1 saat önce

Başkent'te cami inşaatında göçük: 1 yaralıANKARA - Ankara'da Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısındaki dükkan duvarının yıkılması sonucu bir işçi yaralandı.

Başkent'te cami inşaatında göçük: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısındaki dükkan duvarının yıkılması sonucu bir işçi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İtfaiye Meydanında bulunan Melike Hatun Camii'nin alt katındaki yer altı çarşısında inşaat halindeki dükkanın duvarı yıkıldı. Moloz yığının altında kalan Mesut İ. yaralandı.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesini kaza yerinde yapan 112 Acil Servis ekipleri, Mesut İ.'yi daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Göçük alanını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, caminin -1. katında güvenlik önlemi aldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Ankara, İşçi, 3. Sayfa
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