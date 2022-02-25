Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı

25.02.2022 09:05
Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, Sincan ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Erkan-Volkan Yiğit Okulu önünde meydana geldi. H.B. (33) idaresindeki 06 CHA 296 plakalı araç, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Ahimesut Bulvarı istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.E.T. idaresindeki 66 NH 733 plakalı araçla çarpıştı. Savrulan araçlar, 06 KOP 86 ve 06 AP 6642 plakalı araçlara da çarptı. Kazada 06 CHA 296 plakalı aracın sürücüsü H.B. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sincan Nafiz Körez Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. - ANKARA

Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı
Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı
Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı
Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Tragger, Ankara, Sincan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te çarpışan araçlar iki araca daha çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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