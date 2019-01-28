Son Dakika Haberleri: Başkent'te Cezaevi Firarisi Kovalamaca Sonunda Yakalandı

Başkent'te Cezaevi Firarisi Kovalamaca Sonunda Yakalandı

43 dakika önce

Başkent'te Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandıANKARA - Başkent'te hırsızlık yaparken polis tarafından fark edilen zanlılar, polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Başkent'te Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı

ANKARA - Başkent'te hırsızlık yaparken polis tarafından fark edilen zanlılar, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Güzeltepe Mahallesi Şölen Sokak'ta saat 02.30 sularında, elektrik kablolarını çalarken polisler tarafından fark edilen A.C.B. ve Y.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, otomobille kaçmaya başladı. Alarma geçen polisler, kaçan şahısları kovaladı.
A.C.B.'nin kullandığı 06 TAM 02 plakalı otomobil ile kaçan şüpheliler, Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi'nde bulunan TÜBİTAK binası önünde kıstırılarak polisler tarafından yakalandı. Cezaevinden kaçıp hırsızlık yaptı
Kovalamacanın ardından araçtaki 3 kişi yakalandı. Yakalanan A.C.B. ve Y.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın gözaltına alındı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslardan A.C.B.'nin yakın zamanda cezaevinden firar ettiği anlaşıldı.
Şüphelilerin kaçtığı otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullandıkları pense ile çeşitli kesici ve delici aletler bulundu.
Yakalanan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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