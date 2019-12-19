Başkent'te çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu - Son Dakika

Ankara'da 3'üncüsü gerçekleştirilen "Çikolata ve Kahve Festivali" başladı.



Çikolata ve Kahve Festivali, "2 tat 5 duyu" sloganıyla Ankara Congresium'da başladı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde 40 marka, birbirinden farklı çikolata ve kahve çeşitleri ile yer alıyor. 4 gün sürecek festivalde Sultan II. Abdülhamid, Sütçü İmam ve Atatürk'ün içtikleri kahvelerin cezveleri ve fincanlarının da yer aldığı Türkiye'nin ilk kahve müzesi ile çikolatadan yapılmış otomobil ilgi odağı oldu. Çikolatan yapılmış otomobili hazırlayan İlkay Karakulak, İHA muhabirine yaklaşık 300 kilo çikolata kullandıklarını ifade ederek, "Çikolata ve Kahve Festivali'ne özel çikolatalı heykel yaptık. Yaklaşık 300 kilo kullanarak heykellerimizi yaptık. Görsel amaçlı olup, yılbaşına özel bir çalışma yaparak hem gözleri farklı bir lezzet katmaya çalıştık. Heykellerimiz yaklaşık 1 aya yakın sürdü. Belirli bir danperleme şekli var, belirli bir ısıda homojen edilmesi lazımdır. Bundan dolayı heykellerin daha uzun sürmesini sağlıyor. 4-5 ekip arkadaşımızla yaptık. Kapanışta tadına bakılabilir ama biraz farklı olur ama tavsiye etmiyorum" dedi.



"Dünyaya Türklerin armağanı olan kahveyi daha iyi tanıtmak, daha iyi anlatmak için bu müzeyi oluşturduk"



Türkiye'nin ilk ve tek kahve müzesi olduklarını ifade eden Semih Yıldırım ise, "Safronbolu'da kurulu olan Türkiye'nin ilk ve tek müzesini Ankaralıların hizmetine sunduk geçici bir süre. Müzede Türk kahvesi kültürünün 500 yıllık öyküsünü anlattığımız çok eski ekipmanlar var. Kahve kavurma tavaları, cezveler ve fincanlar var. Abdülhamid Han'ın fincanları var, Sütçü İmam'ın cezveleri bulunuyor. Türk kahvesi bizim için çok önemlidir. Dünyaya Türklerin armağanı olan kahveyi, daha iyi tanıtmak, daha iyi anlatmak için bu müzeyi oluşturduk. Ankara'da 4 gün boyunca buradayız" dedi. - ANKARA