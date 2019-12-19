Başkent'te çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu - Son Dakika

Başkent'te çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu

6 saat önce

Ankara'da 3'üncüsü gerçekleştirilen "Çikolata ve Kahve Festivali" başladı.

Başkent'te çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu, System.String[]

Ankara'da 3'üncüsü gerçekleştirilen "Çikolata ve Kahve Festivali" başladı.


Çikolata ve Kahve Festivali, "2 tat 5 duyu" sloganıyla Ankara Congresium'da başladı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde 40 marka, birbirinden farklı çikolata ve kahve çeşitleri ile yer alıyor. 4 gün sürecek festivalde Sultan II. Abdülhamid, Sütçü İmam ve Atatürk'ün içtikleri kahvelerin cezveleri ve fincanlarının da yer aldığı Türkiye'nin ilk kahve müzesi ile çikolatadan yapılmış otomobil ilgi odağı oldu. Çikolatan yapılmış otomobili hazırlayan İlkay Karakulak, İHA muhabirine yaklaşık 300 kilo çikolata kullandıklarını ifade ederek, "Çikolata ve Kahve Festivali'ne özel çikolatalı heykel yaptık. Yaklaşık 300 kilo kullanarak heykellerimizi yaptık. Görsel amaçlı olup, yılbaşına özel bir çalışma yaparak hem gözleri farklı bir lezzet katmaya çalıştık. Heykellerimiz yaklaşık 1 aya yakın sürdü. Belirli bir danperleme şekli var, belirli bir ısıda homojen edilmesi lazımdır. Bundan dolayı heykellerin daha uzun sürmesini sağlıyor. 4-5 ekip arkadaşımızla yaptık. Kapanışta tadına bakılabilir ama biraz farklı olur ama tavsiye etmiyorum" dedi.


"Dünyaya Türklerin armağanı olan kahveyi daha iyi tanıtmak, daha iyi anlatmak için bu müzeyi oluşturduk"


Türkiye'nin ilk ve tek kahve müzesi olduklarını ifade eden Semih Yıldırım ise, "Safronbolu'da kurulu olan Türkiye'nin ilk ve tek müzesini Ankaralıların hizmetine sunduk geçici bir süre. Müzede Türk kahvesi kültürünün 500 yıllık öyküsünü anlattığımız çok eski ekipmanlar var. Kahve kavurma tavaları, cezveler ve fincanlar var. Abdülhamid Han'ın fincanları var, Sütçü İmam'ın cezveleri bulunuyor. Türk kahvesi bizim için çok önemlidir. Dünyaya Türklerin armağanı olan kahveyi, daha iyi tanıtmak, daha iyi anlatmak için bu müzeyi oluşturduk. Ankara'da 4 gün boyunca buradayız" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı
Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı

Son Dakika Haberleri
22:25 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
22:22 Türk kadınının "hak mücadelesi"ni anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
22:20 Selimiye'de oturaklar kaldırıldı - Son Dakika
22:16 FLAŞ - Son Dakika
22:16 Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:28:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]