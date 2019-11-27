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Başkent'te cinnet getiren genç balkondan düştü

6 saat önce

Başkent'te cinnet getiren genç balkondan düştü Tartıştığı annesi yaralı gencin yanından bir an olsun ayrılmadıANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ailesi ile kavga eden genç cinnet getirerek balkondan düştü.

Başkent'te cinnet getiren genç balkondan düştü

Tartıştığı annesi yaralı gencin yanından bir an olsun ayrılmadı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ailesi ile kavga eden genç cinnet getirerek balkondan düştü.

Olay, saat 01.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Erzurum Mahallesi Geçim Sokak'ta meydana geldi. Annesi ve babası ile tartışan Süleyman Erdem Ç. tartışmanın büyümesi üzerine balkona çıktı. İddiaya göre burada da bir süre ailesine bağırarak tartışan genç, bir süre sonra cinnet getirerek henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine çakılan 25 yaşındaki genç yaralandı. Düşen gencin ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Tartıştığı annesi bir an olsun yaralının başından ayrılmadı. Yaralı Süleyman Erdem Ç.'nin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent'te cinnet getiren genç balkondan düştü

Çankaya, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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