Başkent'te Çocukların Oyununda Kanlı Son

Başkent'te çocukların oyununda kanlı son Pompalı tüfek patladı,2 çocuk yaralandıANKARA - Başkent'te evde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Başkent'te çocukların oyununda kanlı son

Pompalı tüfek patladı,2 çocuk yaralandı



ANKARA - Başkent'te evde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Çamlık mahallesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, ailesi evde değilken arkadaşlarını oyun oynamak için eve 6 arkadaşını çağıran V.A.K (15), arkadaşlarıyla beraber Poyraz T.'nin getirdiği pompalı tüfekle oyun oynarken silah ateş aldı.

Ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmaların beraber oturdukları, M.A. ve T.I.'ya isabet etmesiyle 2 çocuk yaralandı. Yaralandıktan sonra panik yapan çocuklar kendi evlerine gitmek için olay yerinden uzaklaştı.

Bina içerisinde silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri, yaralı çocukları bulamadı. Yerlerdeki kan izlerinden çocukların evlerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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