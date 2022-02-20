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Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı

20.02.2022 17:24

Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı Ankara'da sabah saatlerinde arka kısmı çöken ve içerisindeki bir kişinin göçük altında kalarak yaralandığı metruk gecekondunun yıkım çalışmaları başlandı.

Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde arka kısmı çöken ve içerisindeki bir kişinin göçük altında kalarak yaralandığı metruk gecekondunun yıkım çalışmaları başlandı.

Altındağ ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ferdi Keser çatısındaki odunları toplamak için girdiği metruk gecekonduda göçük meydana gelmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanmıştı. Yaralanan şahıs hastaneye götürülürken, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından metruk yapıyı yıkma çalışmalarına başlandı. Çalışmalar Ankara Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri tarafından kontrolü şekilde sürdürülürken, metruk gecekondunun sahibi olduğunu söyleyen bir kişi ise evine izinsiz girildiğini öne sürdü. Bağırarak etrafa gerginlik çıkartan kadın çevredekilerin uğraşı sonucu sakinleşebildi.

Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı
Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı
Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı
Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı
Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı
Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı

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Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte çöken metruk binanın yıkım çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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