Başkent'te çöken yol korkuttu
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Ankara'nın Sincan ilçesinde yolda meydana gelen çökme korkuttu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:58 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde yolda meydana gelen çökme korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Yüksek Sokak'ta yolun ortasında çökme meydana geldi. Çukur
sürücüler ve yayalar için tehlike oluştururken, vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, içinde su patlağı olduğu görülen çukuru çakıl ile doldurdu. - ANKARA
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