Başkent'te çöken yol korkuttu
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Başkent'te çöken yol korkuttuANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde yolda meydana gelen çökme korkutttu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
Başkent'te çöken yol korkuttu
ANKARA - Ankara
'nın Sincan
İlçesinde yolda meydana gelen çökme korkutttu.
Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Yüksek Sokak'ta yolun ortasında çökme meydana geldi. Sürücüler ve yayalar için tehlike saçan çukur vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine ihbar edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri içinde su patlağı olduğu görülen çukuru çakıl ile doldurdu. Vatandaşların 'su nereye akacak' sorusu ise cevapsız kaldı.
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