Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi

19.10.2020 16:46
Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, esnaf tarafından uyulması gereken korona virüs tedbirlerini denetledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, esnaf tarafından uyulması gereken korona virüs tedbirlerini denetledi.

Kaymakam Buhara, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi boyunca restoranlar ve müşterilerin yoğun olduğu işyerlerinde uyarılarda bulundu. Buhara, masa sıklıklarının azaltılması, ateş ölçümlerinin aksatılmaması ve dezenfektan konusunda hassas olunması gibi zorunlu önlemlerin tekrar tekrar altını çizdi.

Çankaya Kaymakamı Buhara salgınla mücadelenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız'ın talimatları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bu haftadan itibaren yeni bir döneme geçiyoruz. Bu dönemde yedi gün boyunca farklı işletme tipleri veya farklı alanlar denetlenecek. Bugün daha önce onuncu kez yoğun denetim gerçekleştirmiştik. Bugün alansal bazlı denetimimizi yapıyoruz. Pazartesi de kafe, restoran ve benzeri işletmelerin denetimini yoğun olarak gerçekleştireceğiz. Emniyet müdürleri, diğer ilgili arkadaşlar ve denetim görevlileri, sabah itibariyle bu faaliyetlerine başladılar. İçkili yer ve diğer restoran kısımlarımız da akşamüzeri daha yoğun olarak denetlenecek" ifadelerini kullandı.

Çankaya Kaymakamı Buhara, para cezası uygulama taraftarı olmadığının altını çizerek, "Bugüne kadar Çankaya ilçesinde yaklaşık 5 milyon 5 yüz bin idari para cezası uygulamışız. Biz tabii idari para cezası uygulama taraftarı değiliz. Daha çok vatandaşlarımızı uyarma, bilgilendirmek maksadıyla aslında bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. ve Çankaya'da da daha önceki yoğun denetimlerimizde de gördük ki yüksek oranda bir farkındalık oluşmuş durumda. Bu vesileyle denetim yaptığımız işletmeler başta olmak üzere bu yönde gayret gösteren, mücadelede irade ortaya koyan, bize yardımcı olan esnafımıza ve işletmelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın da çok yüksek oranda bir duyarlılık gösterdiğini ve bu konuya hassas olduklarını görüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere bu bir mücadele ve bu mücadeleyi her kısmı ile bütün parçalarıyla, bütün alanlarıyla, beraber hep beraber hareket ettiğimizde yeneceğiz. En kısa zamanda inşallah güzel günlerde birlikte olacağız. Bu illeti bu salgını hep birlikte atlatacağız" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi
Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi

İçişleri Bakanlığı, Mete Buhara, Çankaya, Buhara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te Covid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

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