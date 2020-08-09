Başkent'te damat dehşeti - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Gölbaşı ilçesinde Örencik mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Kemal A., eşi Tuğba A. ile henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın ardından Tuğba A., babası Kadir. Y.'nin evine döndü. Örencik Mahallesinde kayınpederi Kadir Y. ile karşılaşan Kemal A. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Kemal A., kayınpederi Kadir. Y. bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir. Y.'yi Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal. A. hayatını kaybetti. Kadir. Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANKARA