Son Dakika Haberleri: Başkent'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

16 dakika önce

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltıANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan gelen yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sıcak temas bölgeleriyle bağlantı halinde oldukları belirlenen Heyet Tahrir el Şam üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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