Başkent'te Deaş Operasyonu: 64 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında 28.12.2018 tarihinde arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:50 Kaynak: İHA
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