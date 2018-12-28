Son Dakika Haberleri: Başkent'te Deaş Operasyonu: 64 Gözaltı Kararı

Başkent'te Deaş Operasyonu: 64 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başkent'te Deaş Operasyonu: 64 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında 28.12.2018 tarihinde arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:50 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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