Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

27.07.2022 10:09
Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

Başkent'te DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Başkent'te DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları öğrenilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs yakalanırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik... Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik... Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı - Son Dakika
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