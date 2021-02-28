Başkent'te dehşet...Eski eşini sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! İşte konut ve ticarethaneler için uygulanacak yeni tarife

Başkent'te dehşet...Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.

İddiaya göre olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak'ta yaşandı. N.Ö., sokak ortasında tartıştığı eski eşi G.Ö.'yü bıçakla saldırıp yaraladı. N.Ö. olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. İlk müdahalesi 112 ekiplerince olay yerinde yapılan kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi. N.Ö.'nün polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.