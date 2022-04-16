Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

16.04.2022 17:34

Başkent'te dehşete düşüren görüntüler.

Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

ANKARA - Ankara'da alkol aldığı iddia edilen iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Cinayetin, ailevi meseleden dolayı meydana geldiği ileri sürüldü. Korku dolu o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Cebeci semtindeki bir beyaz eşya tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkol aldığı iddia edilen iki arkadaş Refik Öztürk ile Volkan Akpınar, tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Refik Öztürk, kavganın büyümesi üzerine Volkan Aktürk'ü vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık personellerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği dükkandan elini koluna sallayarak çıkan Refik Öztürk ise kısa sürede yakalandı. Öztürk'ün Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılırken, zanlı Öztürk'ün daha önce çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirtildi. Olayın yaşandığı anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Adam yaralı olarak yatıyorken, 'Sen daha ölmedin mi?' deyip birkaç bıçak darbesi daha savurdu"

Olayın tanıklarından çevre esnaf Ahmet Kulga, "Burada konuşuyorlardı. Bir anda arbede yaşandı. Ölen kişinin üstüne yürüdü ilk başta. Sonra konuşmak için içeri girdiler. İçerde adamın çok fazla yerinden bıçakladılar. Mahalle sakinleri toplandılar, yaralıyı dışarı çıkartmak istediler. Adamın dışarı çıkmasına izin vermedi. Adam yaralı olarak yatıyorken, 'Sen daha ölmedin mi?' deyip birkaç bıçak darbesi daha savurdu. Polisler gelince kaçmaya çalıştı ama yakalandı. Sağlık ekipleri geldi. Müdahalede bulundular. Dükkanın en arkasında bıçakladı, adam sürüne sürüne dükkanın önüne kadar geldi. Ölen kişi, 'Nefes alamıyorum diye bağırıyordu' Adam dışarda bayağı çırpındı, gece de öldüğü haberini aldık. Dükkanın içi kan doluydu. Zanlı, polisler geldiğinde aşağı doğru kaçmaya çalıştı. Aşağı tarafta yakalandı. Sabıkalı bir kişiymiş. Geçen de buraya gelmişti. Esnaflara bıçak savurmuştu. Polisler yine geçen alıp götürdüler. Dünde ölen kişiye saldırdı" ifadelerine yer verdi.

"Aşırı kan vardı"

Çevre esnaflardan bir diğeri Hasan Aslan ise, "İçeride oturuyorlardı. Ardından bir gürültü geldi. Biz bıçaklama olayı olduğunu bilmiyorduk. Kavga çıktı sandık. İçeri de vatandaşı bıçaklamış. İnsanlar uzun süre içeri giremedi. Kendisi de çıkmadı. Katil zanlısı dükkandan çıktı, aşağıya doğru gitti. Kanlar içerisindeydi. Biz ilk gördüğümüzde kendindeydi, bilinci açıktı. Çok kan kaybettiği için zamanla kötüleşiyordu. Olayın ardından kalabalık oluştu. İnsanlar birikti. Polisler ve sağlık ekipleri geldi. Neden çıktığına dair bilgimiz yok. Katil zanlısı buraya 2 önce geldi. Tamirciydi. Ölen şahsı ise mahalleden biliyorduk, tanıyorduk. Arada sırada bizden alışveriş yapardı. Aşırı kan vardı. Zaten mahallede iki üç gündür huzursuzluk vardı. İnsanlara bağırıp, çağırırdı. Problemli birisiydi" şeklinde konuştu.

Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

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Volkan Akpınar, Çankaya, Ankara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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