Son Dakika Haberleri: Başkent'te depo yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkent'te depo yangını

1 saat önce

Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te depo yangını, System.String[]
Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Yenimahalle, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te depo yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]