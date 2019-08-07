Başkent'te depo yangını
1 saat önce
Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yenimahalle
ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
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