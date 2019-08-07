Başkent'te depo yangını
24 dakika önce
Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yenimahalle
ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki