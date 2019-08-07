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Başkent'te depo yangını

24 dakika önce

Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Yenimahalle, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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