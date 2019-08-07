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Başkent'te depo yangını

9 dakika önce

Başkent'te depo yangınıANKARA - Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te depo yangını
ANKARA - Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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