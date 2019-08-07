Başkent'te depo yangını
9 dakika önce
Başkent'te depo yangınıANKARA - Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
Başkent'te depo yangını
ANKARA - Başkent'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yenimahalle
ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
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