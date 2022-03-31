Başkent'te depo yangınında alevler göğe yükseldi - Son Dakika
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Başkent'te depo yangınında alevler göğe yükseldi

31.03.2022 13:41
Başkent'te depo yangınında alevler göğe yükseldi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depo yandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depo yandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Yalı Caddesi'nde bir binanın alt katında bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler göğe yükselirken, bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Başkent'te depo yangınında alevler göğe yükseldi

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Plevne Mahallesi, Yangın, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te depo yangınında alevler göğe yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te depo yangınında alevler göğe yükseldi - Son Dakika
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