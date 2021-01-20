Son dakika haberleri: - Başkent'te DHKP/C operasyonu : 3 kişi gözaltına alındı
20.01.2021 11:02
Son dakika haberi... - Başkent'te DHKP/C operasyonu : 3 kişi gözaltına alındı Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP/C 'ye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
- Başkent'te DHKP/C operasyonu : 3 kişi gözaltına alındı
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP/C 'ye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DHKP/C terör örgütü açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel dergi/doküman ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.
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