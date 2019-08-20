Başkent'te dijital dönüşüm başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ana kumanda merkezi konumundaki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent'i "Dijital Dönüşümün de Başkent'i" yapacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ana kumanda merkezi konumundaki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent'i "Dijital Dönüşümün de Başkent'i" yapacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı.



Yeni döneme, yeni vizyon ve farklı bakış açısıyla hızlı bir başlangıç yapan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Büyükşehir'in tüm birim ve bağlı kurumlarıyla elektronik ortamda verdiği hizmetleri, e-uygulamalardaki gelişmelere paralel olarak bir adım daha öteye taşıyacak sistemi kurmaya hazırlanıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun, e-uygulamalarda tüm kentlere örnek olacak sistemin altyapısını oluşturmaya başladıklarını ifade ederek, gelecekte yapmayı düşündükleri plan ve stratejiler hakkında bilgiler verdi.



"Güvenli, hızlı ve verimli bir sistemle hizmet vereceğiz"



Bilgi çağının yaşandığı günümüz dünyasında kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda hizmet sunmanın artık bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Altun, 5,5 milyon nüfuslu Ankara'yı dijital dönüşüme hazırladıklarını açıkladı.



Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir şekilde vermesi için e-uygulamaları geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Altun, çok kısa bir süre içinde yenilikleri vatandaşlarla paylaşacaklarını söyledi.



"Hayatı kolaylaştıran hizmetlere imza atılacak"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın teknolojik gelişmelerin vatandaşa hizmet olarak sunulması yönünde talimatı olduğunu belirten Altun; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın 'sadece donanım, sarf malzemeleri temin ederek bunların bakımını yapan bir birim olmaması' gerektiğini vurguladı.



Mobil teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Altun, "Birimi, asli görev alanına döndürecek adımlar atıyoruz. Önceliğimiz, Ankaralıların ve Ankara'ya gelenlerin hayatını kolaylaştırıcı, yönlendirici, veriyi-bilgiyi cebe taşıyan uygulamaları hayata geçirmek olacak" dedi.



"Veriyi koruyacağız"



Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı, dünyadaki elektronik gelişmelere uygun olarak, yeni baştan yapılandıracaklarını söyleyen Altun, "Birimimizi insan kaynağı açısından yetkin ve donanımlı, teknolojik altyapısı güçlü, veriyi koruyan akıllı uygulamaları olan bir yapıya dönüştüreceğiz" diye konuştu.



Öncelikle sistem altyapısı, donanım durumu ve insan kaynağı gibi birçok konuda analiz yaptıklarını belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun, şu bilgileri verdi:



"Dünya'da ve yurdumuzda en iyi elektronik uygulama örneklerini araştırıyoruz. Bunun yanında iş zekası, veri madenciliği, e-uygulamalar, işletim sistemleri, network ve güvenlik, sistem altyapısı gibi konularda çalışma grupları oluşturduk. Mevzuata göre yapılması gereken ve ihmal edilmiş 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun, ikincil, üçüncül aşamaları ile elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) en önemli uygulaması olan elektronik imzaya geçiş çalışmalarını başlattık. Arşivin dijital ortama alınarak korunmasını sağlayacak dijital arşive geçiş çalışmalarına hız verdik."



Bilişim üst kurulu kuruldu



ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile koordinasyon, kaynak ve tecrübelerin paylaşıldığı "Bilişim Üst Kurulu" kurduklarını açıklayan Altun, "Başkanlığını Genel Sekreterimizin yaptığı, sekretaryasını ise Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın üstlendiği kurulda; özellikle akıllı kent uygulamaları ile dışarıya karşı bütünleşik hareket kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Cep'te Başkent



Mobil teknolojilere ağırlık vereceklerini belirten Altun, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra 2020-2024 yılları arasında yapmayı hedefledikleri ve takip edecekleri teknolojileri de şöyle anlattı:



"Yerel yönetimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarla arasındaki en önemli fark, vatandaşa doğrudan dokunan kurumlar olmasıdır. Bizim de temel görevimiz vatandaşın hayatını kolaylaştırıcı stratejiler geliştirerek doğru hizmeti sunmaktır. Bizler de öncelikli olarak bütçemizin olanakları doğrultusunda kurumsal kapasiteyi artıracak önemli adımlar atacağız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamalara daha rahat geçiş yapabileceğiz. Bu gitmek istediğimiz yer. İyi uygulama örneği olan bir belediyeyi, diğerlerinden ayıran kıstasları biliyoruz. Örnek bir yapıya ulaşma kurgusuyla hareket ediyoruz. Mobil teknolojisini yakından takip ediyoruz." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi

Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor

Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı