Başkent'te Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Eğitim Programı başlatıldı

Korona virüs döneminde ekonomik çıkış yolu olarak nitelendirilen ihracatın artırılması ve sürdürülebilirliği hedefiyle Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) üyesi firmalara yönelik "Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı" başlatıldı.

Ocak-Mart 2021 döneminde gerçekleştirilecek 90 saatlik programda dış ticaretin 21 farklı konusunda eğitim verilecek. 92 firmadan 186 katılımcının dahil olduğu programa katılımda herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Dersler, ilgili kamu kurumlarının uzmanları, OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü ve profesyonel eğitmenler tarafından verilecek. Eğitim, 90 saatlik ders programına ek olarak Ticaret Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), EXİMBANK, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) temsilcileri ile düzenlenecek genel katılıma açık seminerlerle de desteklenecek.

Programın açılışı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ticaret Bakanlığı Güney Asya Ülkeleri Daire Başkanı Çağatay Özden, KOSGEB OSTİM Müdürü Hasan Şenel, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şefi Neşe Turabık Büyükgöz, eğitmenler ve eğitim alacak kişilerin katılımı ile yapıldı. OSTİM Dış Ticaret Koordinatörü Dr. Meral Gündüz, 'Ekonominin Aşısı İhracat' temasıyla başlattıkları Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı'yla klasik bir eğitim programından ziyade OSTİM iş dünyasındaki insan kaynağını geliştirmeyi ve ihracatın profesyonel bir meslek olarak ele alınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise, pandemi döneminde 22 ülkenin ticaret müşavirleri ile firmaları buluşturduklarını kaydetti. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Koordinatörlüğü'nün son derece aktif çalışmalar içerisinde olduğunu, Dış Ticaret Günlüğü ve Dış Ticaret Bülteni yayınladığını ifade eden Aydın, "Pandemiden önce bölgemizde yürüttüğümüz önemli bir projede firmalarımızı Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle e-ticaret ortamına taşıdık, özellikle pandemide çok işimize yarayacak, ihracata önemli destek olacak diye düşünüyoruz. OSTİM OSB'nin 2021 yılı için belirlediği Ekonominin Aşısı İhracat Projesi'nin ilk faaliyeti Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı yıla güzel bir başlangıç oldu. Firmaların ihracatını artırmak bizim için ibadet. Programın hazırlanmasında katkı veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Aydın, programla firmaların halihazırda istihdam ettikleri dış ticaret uzmanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

"Ankara ileri teknolojide ön planda"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise çevre ülkelerle karşılaştırıldığında doğal kaynağa dayalı bir ekonomi olmayan Türkiye'de üretim kültürünün oldukça gelişmiş olduğunu bildirdi. Enerji kaynakları sınırlı olan ve enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin büyüyebilmek için üretim yaptığına ve ürettikçe imalat kültürünün geliştiğine, üretimi yaşayarak gerçekleştirdiğine işaret eden Özdebir, "Tarihsel olarak kıtalar arası geçiş noktası olması nedeniyle bu coğrafyanın girişimcileri dış ticarete de oldukça yatkındır. Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye'nin ihracatının en önemli özelliklerinden bir tanesi esneklik olarak tanımlanmıştır. Yani herhangi bir pazarda sorun olması durumunda Türk ihracatçısı hızlı bir şekilde farklı pazarlara yönelebilmektedir. Bunda hem coğrafi konumumuz hem de kültürel ve tarihsel miras olarak başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki aurasının da etkisi büyüktür" diye konuştu.

İhraç ürünlerinin teknolojisi olarak ele alındığında Ankara'nın özellikle ileri teknoloji alanında ön plana çıktığının altını çizen Özdebir, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi ihracatta da her zaman ilk 5 il içerisinde yer almıştır. Gerçi bu yıl 5.liği Gaziantep'e kaptırarak çok az bir farkla 6'ncı olduk. TİM'in dün açıkladığı verilere göre, Gaziantep 7 bin 935 milyar dolarla beşinci, Ankara ise 7 bin 766 milyar dolarla altıncı oldu. Bu noktada biraz daha fazla çalışmamız gerektiği açık. 2021'de bunu telafi ederek Ankara'yı hak ettiği noktalara taşımak için hep beraber çalışmamız gerekiyor."

Ankara'nın ileri teknoloji ihracatında büyük bir pay sahibi olduğunu kaydeden Özdebir, "Medikal, savunma, havacılık başta olmak üzere ileri teknoloji ihracatında Ankara firmalarımız, Türkiye'deki ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'unu gerçekleştirmişlerdir. Bugün açılışı yapılan Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Eğitim Programı'nı da bu sebeple çok önemsiyorum. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak her yıl mutlaka bu tür programlar gerçekleştiriyoruz. OSTİM OSB'miz de her konuda olduğu gibi dış ticaret konusunda da firmalarımızın kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik önemli projeler gerçekleştirmektedir. Bu vesileyle programda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, programın başarılı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"OSTİM'in ihracatı şehrimizin ve ülkemizin de başarısı anlamına gelir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da gelir seviyesini yükseltmek ve ihracatı artırmak açısından ülkelerin ihracat rakamlarını artırmaya çalıştıklarını hatırlattı. OSTİM'in ihracatı geliştirmek üzere başlattığı programın önemine dikkat çeken Baran, "Burada üretilen ürünlerin ihracatının yapılması, daha çok ülkeye ulaşması sadece OSTİM'in değil, şehrimizin ve ülkemizin de başarısı anlamına gelir" şeklinde konuştu.

KOBİ'lerin katma değer ve istihdam oluşturma avantajları ve esnekliklerinden dolayı tüm dünyada önemlerinin arttığını ifade eden Gürsel Baran, Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,8'ini, istihdamın yüzde 73,8'ini toplam üretimin de yüzde 64,5'ini KOBİ'lerin gerçekleştirdiği bilgisini verdi. KOBİ'lerin ihracatta payının düştüğünü ifade eden Baran, toplam ihracatın sadece yüzde 56,3'ünü KOBİ'lerin yaptığını hatırlattı.

"E-ticaret ve e-ihracat seferberliği başlattık"

Türkiye'nin dinamik üretim yapısı ve birçok ülkeye saatlik uçuşlarla ulaşabilmesi avantajlarıyla ihracata ve e-ihracata ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Baran, "OSTİM'de faaliyet gösteren 6 binden fazla işletmemizin tamamını ihracatçı hale getirme hedefiyle çalışmalar yürütülmesi, milli gelirimiz için de, genç nüfusumuz için de önemli" ifadelerini kullandı.

ATO'nun da ihracata yönelik çalışmalarını hatırlatan Baran, "Dünya genelinde e-ticaret hacmi 3,5 trilyon dolar seviyesinde. Bizler de, e-ticaret ve e-ihracatın dünyadaki büyüme hızını dikkate alarak, odamızda e-ticaret ve e-ihracat seferberliği başlattık. İlk etapta bin üyemizi e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getireceğiz" dedi.

ATO üyelerinin zaman ve mekan sınırı olmadan tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istediklerini dile getiren Baran, "Dış ticaretin hem şehrimiz hem ülkemiz için öneminin farkındayız. Ankara şu anda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan altıncı ili durumunda. Hedefimiz liderlik. Bunun için sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Markalaşma ve Coğrafi İşaretli Ürünler konuları da zaten bu nedenle gündemimizde yer alıyor" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA