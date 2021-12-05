Başkent'te doğalgaz borusunda patlama - Son Dakika

Başkent'te doğalgaz borusunda patlama

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

Sincan'da bulunan Lale Meydanında altyapı çalışmaları yapıldığı sırada henüz nedeni belirlenmeyen bir sebepten dolayı doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olayın ardınan bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Doğalgaz ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.