Başkent'te doğalgaza 200 metre mesafedeler ama gaz alamıyorlar - Son Dakika
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Başkent'te doğalgaza 200 metre mesafedeler ama gaz alamıyorlar

6 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kusunlar Mahallesi doğalgaz hattına 200 metre mesafede olmasına rağmen 130 haneli kırsal mahalleye doğalgaz verilmiyor.

Başkent'te doğalgaza 200 metre mesafedeler ama gaz alamıyorlar, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kusunlar Mahallesi doğalgaz hattına 200 metre mesafede olmasına rağmen 130 haneli kırsal mahalleye doğalgaz verilmiyor.


Mamak ilçesi sınırlarında bulunan Kusunlar Mahallesi sakinleri, doğalgaz hattına 200 metre mesafede bulunmalarına rağmen doğalgaz hizmetinden faydalanamıyor. Doğalgaz bulunmayan Kusunlar Mahallesi'nde 5 katlı ilköğretim okulu da merkezi sistem kömürle yakılarak ısıtılıyor. 1300'lü yıllarda kurulduğu ifade edilen Kusunlar Mahallesi'nde 12 kilometre uzunluğunda doğa harikası bir kanyon ve 20 çeşit endemik bitki bulunuyor.


"Taş ocağı bütün doğal güzellikleri öldürüyor"


Kusunlar Köyü Muhtarı Halit Başkuyucu, mahalle sakinleri ile beraber yaptığı basın açıklamasında, "Köyümüz sakinleri ile toplandık ve köyümüz sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Bizim köyümüz 1300'lü yıllarda kurulmuş bir köydür. Yaklaşık olarak burada 12 kilometrelik bir kanyonumuz vardır. Köyün içerisinde 20 çeşit endemik bitki vardır. Romalılara ait kalıntılar, su savakları bulunmaktadır. Buradaki tarihi güzelliğimiz yüzsek tonajda dinamit patlatılmasıyla yok olmakta. Geçmiş tarihlerde bizim mahallemiz geçimini çiftçilik ve tarım ile sağlardı. Şu an bu çiftçiliğimiz ve tarımcılığımız taş ocakları nedeniyle yok olmakta. Bu dinamitlerin patlatılmasıyla oluşan tozun köyümüzün üzerine çökmesiyle doğal güzelliğimizi yok etmektedir" dedi.


"5 katlı ilkokul kömürle ısınıyor"


Mahalle nüfusunun yazın 600 olduğunu, kışın ise 400'e kadar düştüğünü belirten Başkuyucu, "Bunun nedenlerinden birisi de mahallemizin doğalgazının olmamasıdır. Köyümüz 130 hanedir. Yaklaşık 40 üzerinde yaşlımız var. Doğalgaza bizim mesafemiz 200 metredir. Ankara merkeze 15 kilometredeyiz, en yakın mahallelerden biri olmamıza rağmen halen bize doğalgaz çekilmiyor. Bize en yakın Kıbrıs köyü ile Yeşilbayır Mahallesi vardır. Oralarda doğalgaz var. Kıbrıs köyü ile 200 metre mesafemiz var. Tüm hükümet yetkililerimize seslenmek istiyoruz. Beklentimiz bizim ihtiyacımız olan doğalgazı ivedilikle vermeleridir. Kışın çok göç veriyoruz. Bunlar bizim insanlarımıza ikinci bir külfet getiriyor. İnsanlarımız Yeşilbayır Mahallesi ve Mamak'a inmek zorunda kalıyorlar. Yaşlılarımızın da soba yakmaları sorun oluyor. Nüfus sayımız düşmek zorunda kalıyor. Biz doğalgaz talep ediyoruz. 5 katlı okulumuz var, bu okul köylümüz tarafından yapılmıştır. Şu anda korona virüs var, okulumuz kapalı ancak okul olduğu zaman da çocuklar üşüyüp hasta oluyorlar. Köylünün yaptırmış olduğu merkezi sistem var. Kömür ile yanıyor ve onunla ısınıyor çocuklarımız. Doğalgazımız gelirse hem çocuklarımız, hem köyümüz ve yaşlılarımız daha mutlu, refah içerisinde yaşayacaklar" diye konuştu. - ANKARA

Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:53 Kaynak: İHA

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