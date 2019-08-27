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Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı

1 saat önce

ANKARA'da devremülk sahibi olan kişileri, hisselerini yabancılara değerinden fazla fiyata satacakları vaadinde bulunup, dolandırarak 1 milyon liradan fazla vurgun yapan çete çökertildi.

Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı, System.String[]


ANKARA'da devremülk sahibi olan kişileri, hisselerini yabancılara değerinden fazla fiyata satacakları vaadinde bulunup, dolandırarak 1 milyon liradan fazla vurgun yapan çete çökertildi. 3 ilde şafak vakti yapılan 'prizma' operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkent'te devremülk sahibi vatandaşları dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik soruşturma başlattı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık çalışma yaptı. Polisin çalışması sonucunda Ankara, Muğla ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Prizma' adı verilen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, Muğla'da vatandaşlardan aldıkları para ile tatil yaparken yakalandı. 1 MİLYON TL VURGUN
Şüphelilerin, Ankara'da çeşitli tesislerde devremülk sahibi olan kişileri arayarak hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadinde bulunup, bu şekilde 55 kişiyi dolandırdıkları ve 1 milyon liradan fazla vurgun yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, devremülk satışına ait EFT çıktısı gösterip, nakit parası olan müştekiden parayı aldıkları, nakit parası olmayanlara kredi çektirdikleri saptandı. Şüphelilerin ayrıca, mağdur vatandaşları dolandırdıkları bu oyuna 'prizma' adını verdikleri belirlendi.
Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.

- Ankara
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:31 Kaynak: DHA
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Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı
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