Başkent'te dolmuş kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te dolmuş kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Başkent'te dolmuş kazası: 7 yaralı

6 saat önce

Başkent'te hızını alamayan dolmuş şoförü, karşı şeride geçerek, park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi.

Başkent'te dolmuş kazası: 7 yaralı, System.String[]

Başkent'te hızını alamayan dolmuş şoförü, karşı şeride geçerek, park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi. Kazada 7 kişi yaralandı.


Olay, saat 10.00 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Mert E. kullanımındaki 06 J 0168 plakalı dolmuş seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek, park halindeki 2 otomobile çarptı. Hızını alamayan dolmuş daha sonra karşı şeride geçerek hareket halindeki 06 YA 2568 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili sürükleyen dolmuş, park halindeki diğer otomobillere çarparak durabildi. Toplamda 9 otomobilin hasar gördüğü kazada bir kişi yaya olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kazaya karışan Mehmet Salih Engin çok büyük bir faciayı atlattıklarını belirterek şöyle konuştu:


"Fatih Caddesi'nde ilerliyorduk daha sonra sol şeritte seyir ederken, karşıdan dolmuş süratle geldi. Yolun karşı tarafına geçerek resmen üstümüze uçtu. Daha sonra bize çarparak sürükledikten sonra biz de park halindeki araçlara çarptık. Aşağı yukarı 7 kişi yaralıydı bir tanesi de çocuktu." - ANKARA

Keçiören, Ankara, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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