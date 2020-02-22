Başkent'te döner ve fast food restoranları denetlendi - Son Dakika
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Başkent'te döner ve fast food restoranları denetlendi

6 saat önce

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında Başkentte faaliyet gösteren döner ve fast food restoranlarını denetledi.

Başkent'te döner ve fast food restoranları denetlendi, System.String[]

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında Başkentte faaliyet gösteren döner ve fast food restoranlarını denetledi.


Denetimlerde hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi, ürünlerden numune alındı. Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 81 ilde ürün bazlı denetimler yapıldığına dikkati çeken Korkmaz, "Gıda denetimleri devam ediyor. 6'ıncı gününde toplu tüketim noktalarında denetimler yapılmakta. Fast food lokanta kafe tarzı yerler bugün denetlenecek. Bundan sonra da yıl botunca denetimler devam edecek. İşletmede ekiplerimiz kontrollere başladılar. Tabi işletmelerin belgeleri eksik. Ekipler içeride denetime devam ediyor. İlk etap da işletmenin Tarım ve İl müdürlüğünden kayıtlı olması gerekiyor. Gıda denetimci arkadaşlarımız daha sonra çalışanların hijyen belgelerinin olup olmadığına bakacaklar. Ankara' genelinde toplum tüketim yerlerinde işletmelerin yapılacak. Buna ilişkin 300 gıda kontrol ekipleri görev alacak. Geçmiş dönemde buna ilişkin 14 bin işletmede var. 2019 yılında 37 bin işletmede denetim gerçekleştirdik. Hafta başından beri bir çok üründen numuneler alındı. Alınan numuneler sonuçları farklılık gösterebilir. Bu hafta içerisinde ekipler gece gündüz denetimleri gerçekleştirdi. Olumsuz işletmelere 1 hafta süre veriyoruz. Yoksa 13 bin liraya kadar idari para cezası uyguluyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
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