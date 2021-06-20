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Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi - Son Dakika

Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

20.06.2021 06:30

Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında çocuklarının da olduğu 30 kişi hastanelik oldu.

Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında çocuklarının da olduğu 30 kişi hastanelik oldu. O anlar ise düğün salonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce derin dondurucuya koyulan tavuklar, düğün günü evde pişirilerek gelen misafirlere ikram edildi. Yemek yedikten bir süre sonra düğünün yapılacağı salona gidenlerden misafirler, baş dönmesi, mide bulantısı şikayeti ile kendi imkanlarıyla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise düğün salonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Düğün salonun sahibi Erdal Ülker ise yaptığı açıklamada, "Sosyal medya çıkan asılsız haberlerden dolayı üzgünüz. Zehirlenme durumunun bizle alakası yok. Gerekli hukuki hakkımızı kullanacağız" dedi.

Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi
Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi
Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi
Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

Ankara, Sincan, Düğün, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi - Son Dakika


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