Başkent'te 'E-spor Gençlik Kupası' başlıyor! - Son Dakika

Başkent'te 'E-spor Gençlik Kupası' başlıyor!

13.05.2021 18:55
Başkent'te 'E-spor Gençlik Kupası' başlıyor!, System.String[]

GSB_Ankara, TesfedA ve gaziespor Ankaralı e-spor severleri Ankara E-Spor Gençlik Kupası ve İl Birinciliği Turnuvasında bir araya getiriyor.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TESFED İl Temsilciliği ve Gazi Üniversitesi E-Spor Topluluğu; Ankaralı e-spor severleri 21 Mayıs-13 Haziran 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek Ankara E-Spor Gençlik Kupası ve İl Birinciliği Turnuvasında bir araya getiriyor.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2021 yılı e-spor faaliyetlerine yönelik olarak TESFED İl Temsilciliğinin koordinasyonunda Gazi Üniversitesi E-Spor Topluluğu ile birlikte 'Ankara E-Spor Gençlik Kupası ve İl Birinciliği Turnuvası' adı altında espor turnuvası gerçekleştirilecek. Ankara'da ikamet eden ve e-spora ilgi duyan sporcuların katılımına açık olacak turnuvalar, birer hafta arayla sırasıyla PUBG Mobile, Zula, League of Legends ve VALORANT oyunları üzerinden 21 Mayıs-13 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Başkent'te 'E-spor Gençlik Kupası' başlıyor!

E-spor Gençlik Kupası Turnuvaları

Ankara E-Spor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği PUBG Mobile Turnuvasının ön elemeleri 21-22 Mayıs 2021 tarihinde, final müsabakaları 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. 12 yaş ve üzeri olan tüm e-sporcuların katılımına açık olacak turnuvanın kayıt tarihleri, 19 Mayıs gecesi 23.59'da son bulacak.

Ankara E-Spor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği Turnuvasının bir diğer müsabakası Zula Turnuvasının ön elemeleri ise 28-29 Mayıs 2021 tarihinde, final müsabakaları 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. 15 yaş ve üzeri olan tüm e-sporcuların katılımına açık olacak turnuvanın kayıt tarihleri, 26 Mayıs gecesi 23.59'da son bulacak.

Turnuvanın bir diğer karşılaşması League of Legends Turnuvasının elemeleri 4-5 Haziran 2021 tarihinde, final müsabakaları ise 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 2 Haziran saat 23.59 olarak belirlenen LoL Turnuvası, 12 yaş üzeri tüm e-sporcuların katılımına açık olacak.

Gençlik Kupasının son turnuvası olacak. Ön elemeleri 11-12 Haziran 2021 tarihinde yapılacak VALORANT Turnuvasının final müsabakaları 13 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ve turnuvaya 15 yaş ve üzeri olan tüm e-sporcular katılabilecek. Turnuvaya 9 Haziran 2021 tarihi ve saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.

E-sporun sportif tarafının öne çıkacağı turnuvaların şampiyon takımlarına Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Kupası verilecek. Ayrıca Başkentin PUBG Mobile, Zula, League of Legends ve VALORANT birincilerini de belirleyecek olan Ankara E-Spor Gençlik Kupası ve İl Birinciliği Turnuvasında ilk üçe giren takımlara Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yapılacak ödül töreniyle altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.

Ankara E-Spor Gençlik Kupası ve İl Birinciliği Turnuvasına katılım için e-sporcu lisansı şartı, pandemi koşulları dikkate alınarak geçici olarak uygulanmayacak. Ancak dereceye giren takım oyuncuları, belgelerini ödül törenine katılımları sırasında il müdürlüğünün sicil lisans bölümüne vererek lisanslarını ücretsiz olarak temin edebilecek.

Gazi Üniversitesi E-Spor Topluluğunun üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvalara aşağıdaki linkler üzerinden katılım yapılabilir.

E-spor Gençlik Kupası Kayıt Formları

PUBG Mobile Turnuvası Kayıt Formu:

Zula Turnuvası Kayıt Formu:

League of Legends Turnuvası Kayıt Formu:

VALORANT Turnuvası Kayıt Formu:

Başkent'te 'E-spor Gençlik Kupası' başlıyor!

Haziran, Ankara, Mayıs, Espor, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Başkent'te 'E-spor Gençlik Kupası' başlıyor! - Son Dakika


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