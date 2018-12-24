Son Dakika Haberleri: Başkent'te Eğlence Mekanı Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Başkent'te Eğlence Mekanı Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

2 saat önce

Ankara'da eğlence mekanından çıkan şahsıların arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Başkent'te Eğlence Mekanı Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Ankara'da eğlence mekanından çıkan şahsıların arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanından çıkan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Bulvar üzerinde yumruk yumruğa birbirine giren şahıslar, mahalleyi ayağa kaldırdı. Olayda taraflardan birinin silahına sarılmasıyla birlikte ardı ardına silah sesleri duyuldu. Yaşanan olayda bir kişi silahla vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, yaşanan arbedeyi kısa sürede sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Olayda yaralanan E.G. (38) ve diğer 2 kişi, daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay esnasında kız arkadaşıyla birlikte bulvarda yürüdüğünü aktaran Necati Şadi Kılıç, "Kız arkadaşımı yurduna bırakıyordum. Bir anda 14 el silah sesi duyduk. İlk silah sesinin ardından ben kız arkadaşımın üzerine kapaklandım. Bir yaralı vardı burada, 5-10 dakika kadar polisi bekledi. Adamın eli kolu kan içindeydi. Orada zaten kan izleri hala duruyor" şeklinde konuştu.

Olayda darp edilen bir kişinin dakikalar boyunca "Polis yok mu" diye bağırdığını söyleyen Kılıç, "Asıl işin garibi Tandoğan'da her akşam çevirme var, bu akşam yok. Sürekli polis çevirmesi var, sürekli aramalar oluyor, bugün Tandoğan tarafında hiçbir şey yok. Tüm polisler Kızılay'dan geldi buraya. Yaralının durumu çok kötüydü, 'polis yok mu' diye bağırdı dakikalarca" ifadelerini kullandı.

Daha sonra adrese sevk edilen olay yeri inceleme birimine bağlı polisler, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:05 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Saldırganlar, Atıldıkları Gece Kulübüne Geri Dönüp Dehşet Saçtı: 5 Yaralı İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Burcu Esmersoy'dan Yıllar Sonra Gelen Sümük İtirafı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 03:07:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Eğlence Mekanı Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]