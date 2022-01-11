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Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında

11.01.2022 17:28

Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, eğlence mekanlarını zorla ele geçiren, borçlandırdıkları vatandaşları silahla tehdit eden 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, eğlence mekanlarını zorla ele geçiren, borçlandırdıkları vatandaşları silahla tehdit eden 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarını zorla ele geçirerek haksız kazanç sağladıkları ve borçlandırdıkları vatandaşları silahla tehdit ederek ev ve arabalarına el koydukları tespit edilen 14 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 adet tabanca, çok sayıda fişek ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında
Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında
Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında
Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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