Son Dakika Haberleri: Başkent'te Ego Otobüsü Araca Çarptı: 2 Ölü 3 Yaralı

Başkent'te Ego Otobüsü Araca Çarptı: 2 Ölü 3 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent'te Ego Otobüsü Araca Çarptı: 2 Ölü 3 Yaralı, System.String[]
Ankara'da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sularında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde'de meydana geldi. Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi. Meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Durumları ağır olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara da yansıdı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ada'nın Anketine Göre, Ankara'yı Mehmet Özhaseki Kazanıyor Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı

Telefonla Oynayan İETT Sürücüsü, Kazaya Neden Oldu! 1'i Ağır, 5 Yaralı AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 05:59:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Ego Otobüsü Araca Çarptı: 2 Ölü 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]