Son Dakika Haberleri: Başkent'te Ekmek Fırınında Yangın

Başkent'te Ekmek Fırınında Yangın

18 dakika önce

Ankara'da bir ekmek fırınında çıkan yangın, iki iş yerine daha zarar verdi.

Başkent'te Ekmek Fırınında Yangın, System.String[]
Ankara'da bir ekmek fırınında çıkan yangın, iki iş yerine daha zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesindeki Şehit Rafet Sever Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin çatısına sıçradı. Çatıyı saran alevler, bitişikteki iki dükkana daha tesir etti.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, iş yerlerinin yakınında bulunan binalarda ikamet eden vatandaşları alev ve dumanlardan etkilenmemeleri için tahliye ederken, itfaiye ekipleri de hızla yangına müdahale etti. Yangına yakın bölgedeki elektrik akımı da tehlike arz etmemesi için yetkili ekiplerce kesildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, 3 iş yeri zarar gördü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çatıyı saran alevler, vatandaş kameralarına da yansıdı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi

Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 03:58:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Ekmek Fırınında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]