Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi - Son Dakika

Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi

06.01.2021 13:12
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşları sosyal yaşamdan koparmamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla 150 simit camekanı 12 Ocak'ta noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle engelli vatandaşlara teslim edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşları sosyal yaşamdan koparmamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla 150 simit camekanı 12 Ocak'ta noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle engelli vatandaşlara teslim edilecek. Zabıta koordinasyonunda 8 Ocak'a kadar devam edecek başvurulara engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında engelli vatandaşlar simit camekanları için yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar 470 kişinin başvurduğu simit camekanları için engelli vatandaşlar 8 Ocak saat 16.00'a kadar gerekli evraklarla birlikte Altınpark ANFA'ya gelerek başvuruda bulunabilecek. Engelli dostu projelere imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 12 Ocak tarihinde saat 14.00'da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi ile 150 simit camekanını engelli vatandaşlara teslim edecek. Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişi ile simit camekanlarına kavuşacak olan engelli vatandaşlar, simit camekanlarını sadece kendisi ya da engel durumuna göre birinci derece yakını işletebilecek.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelsiz bir Ankara inşa etmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir Ankara yolunda adım atarak bu projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamaktan ve ticari hayata entegre etmekten başka bir düşüncemiz yok. Bu konu geçmişte çok fazla istismar edilmiş. Bunu önleyecek tedbirler aldık. Simit camekanı engelli vatandaşın kendisi veya birinci derece yakını tarafından işletilebilecek. Tamamen zabıta gözetiminde onları çeşitli çıkar gruplarından koruyarak, hijyen, temizlik ve düzen konusunda da her türlü tedbiri alacağız. Projenin amacına ulaşması için bütün gayretimizi göstereceğiz. Ankaralıları da engelli simit camekanına sahip vatandaşlarımızdan simit almaya ve engelli vatandaşlarımıza katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Toplumun her kesiminin fikrini alan ve ortak akıl ilkesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, simit camekanlarına başvuru alım işlemlerini Engelliler Konfederasyonu, Simitçiler Odası ve Ankara Halk Ekmek iş birliği içerisinde gerçekleştiriyor. Simit camekanları başvuru komisyonunda görev alan Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Keçeci, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Biz de ilk defa katılıyoruz. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın seçim döneminde söylediği ve ondan sonra diğer politikalarında da etkili olan Ankara'da yapılacak olan toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının fikrine danışacağız sözünün ardından Zabıta Daire Başkanımız bizi de davet etti. Buraya gelen vatandaşlar bizlere olumlu tepkiler veriyorlar. Engelli bireyler iş konusunda çok sıkıntı yaşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Engellilerin her alanda kendilerini var edebilmesi çok önemli."

Engellilerin istihdamına katkı sağlamak için verilecek olan 150 adet simit camekanı engelli vatandaşlara ve ailelerine can simidi olacak. Evlerine gelir sağlamanın umuduyla başvuru yapan vatandaşlardan Ali Demir, "Engelli bir evladım var, onun adına başvuruyorum. Pandemi döneminde bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun, onların sayesinde çocuğumuz ve bizim için bir ekmek kapısı olacak" dedi. - ANKARA

Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi
Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi - Son Dakika


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