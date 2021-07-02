Başkent'te ekonomik balık türleri tespit edilerek, su haritası çıkarılacak - Son Dakika

Başkent'te ekonomik balık türleri tespit edilerek, su haritası çıkarılacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yaptığı protokol kapsamında ildeki baraj, göl ve göletlerdeki ekonomik balık türleri tespit edilerek, su haritası çıkarılacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yaptığı protokol kapsamında Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde Ankara'daki su kaynaklarındaki balıkların çeşitliliğini tespit etmek üzere çalışmalara başladı. Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında il sınırlarında yer alan baraj, göl ve göletlerde ekonomik balık türlerinin tespiti yapılarak, su yönetimi ve halkın sosyoekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ankara'nın su ürünleri haritasını çıkarmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, balık türlerinin gelişimine katkı sağlayarak kent ekonomisini canlandırmayı da amaçladıklarının altını çizdi. Tüzün, "Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte Ankara'daki su kaynaklarındaki balıkların su ürünlerindeki çeşitlerini tespit etmek için çalışmalara başladık. Ankara'da ilk kez gerçekleşen çalışmada Ankara'daki tüm göl, gölet, baraj ve akarsulardaki su ürünlerinin özellikle balıkların taşıma kapasitelerini tespit etmek ve buna bağlı olarak Ankara'nın su ürünleri haritasını çıkartmayı planlıyoruz. Ankara'daki tüm su kaynaklarını doğru tespit edip, ona bağlı olarak da özel avlaklar, avlak sahaları ve aynı zamanda sularda alacağımız örneklerle su kalitesini tespit edeceğimiz iyi bir çalışma gerçekleştireceğimizi düşünüyorum."

Ankara'nın su haritası çıkarılacak

Mavi Göl'de başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ise, "Ankara civarındaki göl, gölet ve bütün suların su ürünleri ile ilgili mevcut durumun ve biyo-çeşitliliğin korunması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Balık türleri, balıkların mevcut durumu ve dışarıdan gelebilecek invazıv (zararlı tür) denilen türlerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.