Başkent'te emekliler çetesi çökertildi - Son Dakika

- Başkent'te emekliler çetesi çökertildi

ANKARA - Başkent'te, kuyumcu tabelası astıkları iş yerinde, paraya ihtiyacı olan emeklilere faiz uygulayarak para verip, altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattıktan sonra maaşlarına el koyan çete, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle maddi zorluklar yaşayan emekli vatandaşlara faizle borç para veren, kuyumculuk adı altında faaliyet gösteren iş yeri ve burayı işleten şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon ile Y.Ü., Y.B., A.E., T.D., B.B., A.A., F.Ç. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramada, farklı firmalara ait pos cihazları ve kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzası bulunan faturalar, imitasyon olduğu tespit edilen altın görünümlü takılar, 3 adet kılıç, 3 adet gayri resmi kasa defteri olarak kullanılan ajanda, mağdurlara ait icra takibi evrakları, işlem kayıtlarının tutulduğu 2 adet laptop bilgisayar tespit edildi.

Hedef olarak genellikle emekli vatandaşları seçen ERN Kuyumculuk isimli iş yerini işleten şüpheliler, paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlara ihtiyaçları kadar nakit para verip, sanki altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalatarak borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, vatandaşların emekli maaşından para kesilebilmesi için de muvafakatname imzalatarak maaşlarının tamamına haciz koydukları belirlendi.

Çetenin, 8 bin TL para verdikleri vatandaştan 40 bin TL maaşından kesim yaptırmak suretiyle verdikleri paranın 5 katı kadar para aldıkları da ortaya çıkarıldı.