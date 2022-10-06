Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı - Son Dakika
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Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı

06.10.2022 17:57
Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı

Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı.

Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı

ANKARA - Başkentte engelli bir vatandaşa otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı vatandaşın başına gelen sokak köpeğinin sağlık ekipleri gelene kadar oradan ayrılmaması dikkat çekti.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Ankara caddesi kavşağında medyana geldi. Engelli aracıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan Celil Umutlu isimli bir vatandaşa otomobil çarptı. Aldığı darbeden sonra yere düşen Celil Umutlu'nun kaza yaptığı an başına gelen sokak köpeği vatandaşların dikkatini çekti. Sağlık çalışanları gelene kadar Umutlu'nun başından ayrılmayan köpek vatandaşlar tarafından kayda alındı. Kazazede Umutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı - Son Dakika
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