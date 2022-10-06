Olay Ankara 'nın Sincan ilçesinde bulunan Ankara caddesi kavşağında medyana geldi. Engelli aracıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan Celil Umutlu isimli bir vatandaşa otomobil çarptı. Aldığı darbeden sonra yere düşen Celil Umutlu'nun kaza yaptığı an başına gelen sokak köpeği vatandaşların dikkatini çekti. Sağlık çalışanları gelene kadar Umutlu'nun başından ayrılmayan köpek vatandaşlar tarafından kayda alındı. Kazazede Umutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı - Son Dakika

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