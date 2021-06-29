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Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor

29.06.2021 22:59

Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ A.Ş. tarafından yaptırılan "Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı" inşaatı devam ediyor.

Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ A.Ş. tarafından yaptırılan "Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı" inşaatı devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların sosyal hayata adapte olması ve yaşıtları gibi öğrenip oyun oynayabilmesi için "Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı" projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan PORTAŞ A.Ş. tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen "Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı" projesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Kreş inşaatının 2022 yılı Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor. 0-3 yaş grubu görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabilmesi amacıyla tasarlanan kreş "Yeşil Bina" olma özelliğine de sahip olacak.

Enerjisini kendisi üreten yeşil bina

Enerjisinin bir kısmını güneş panelleriyle üretecek yapının çatısı üzerinde çocukların toprakla iç içe oyun oynayabileceği ve tohum ekip büyütebileceği tarım alanı da yer alıyor. Yağmur suyunun depolanarak tekrar kullanıma dönüştürüleceği kreş, çevreci özelliğiyle "yeşil bina" olarak tasarlandı. Çayyolu Mahallesi'nde 5 bin 600 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen kreş; yaklaşık 3 bin 150 metrekarelik kapalı kullanım alanına (2 bin 250 metrekaresi taban alanlı), 2 bin metrekarelik engelsiz çocuk parkına, 350 metrekarelik tarım alanına, 700 metrekarelik avlu ve amfi tiyatro salonuna sahip olacak.

Engelli ve engelsiz 0-3 yaş grubu çocuklar yararlanabilecek

Tam 300 kişilik kapasitesi olan az katlı ve yatay mimariye sahip olacak 'U' şeklindeki bina 0-3 yaş grubu görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlanırken, kreşten engelli olmayan çocuklar da yararlanabilecek. Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı alanında; 65 metrekare büyüklüğünde 9 adet sınıf, her engelli grubu için sınıf önlerinde 65 metrekare büyüklüğünde kapalı oyun alanları, yemekhane, rehberlik servisi, revir, toplantı salonu, teras, kafeterya, idari birimler ve teknik hacimler de yer alacak.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik ilkesiyle çocuklara verdiği önemi hayata geçirdiği projelerle ortaya koyduğunu belirten PORTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okan Evliyaoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu projede sürdürülebilir malzemeler ve uçucu organik malzemeler içermeyen ürünler kullanıyoruz. Yağmur sularını toplayan sistemimiz bulunuyor ve bu suları peyzaj sulamasında ve gri su kullanımında kullanabileceğimiz bir sitemimiz mevcut. Enerjisinin yüzde 20'sini kendisi karşılayabilen bir tesis. Proje altın kategoride yeşil bina sertifikası almayı hedeflemektedir. Çocuklara iç mekanlarda temiz hava soluyabilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı ve konforlu bir tesis kazandırdığımız için mutluluk duyuyoruz."

Engelsiz Başkent hedefi

Çocuk parkına konulacak oyuncaklar engelli çocuklar kadar diğer çocukların da kullanımına uygun olarak dizayn edilecek. Çocuklar aynı ortamda birlikte oynayıp vakit geçirerek, sosyalleşebilecekler.

"Engelsiz Başkent" anlayışı doğrultusunda inşa edilen kreş sayesinde tüm çocukların paylaşmayı öğreneceği bir ortam oluşturacaklarına dikkat çeken PORTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sefer Yılmaz da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Engelsiz kreş 3 ayrı engelli gruba hizmet edecek. Amerika Yeşil Binalar Konseyi'nin tasarladığı enerji verimliliği ve enerji dönüşümü şartlarına uygun bir sertifikaya sahip olan projemiz hem Ankara hem de ülkemiz açısından uluslararası bir özelliğe sahip olacak.

Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor
Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor
Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor
Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın inşaatı devam ediyor - Son Dakika


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