Başkent'te eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.'nın komşuları: "Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı" - Son Dakika

Ankara'da hakkında uzaklaştırma kararı olan M.K. isimli koca, Gülsüm K. isimli eşini, çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürmüştü. Komşuları eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.'yı anlattı. Komşusu Satı Karaman, "Çok çok iyi bir insandı. Yani çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı" dedi.

Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi'ndeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K., eşi Gülsüm K.'nin çalıştığı okula gitti. Okul bahçesinde karşılaşan boşanma aşamasındaki çift tartışmaya başladı. M.K. (33), yanında getirdiği bıçakla ayrı yaşadığı eşi Gülsüm K.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini defalarca bıçaklayan M.K. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Nafız Körez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Kaçan eş polis, kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.'nın komşuları ise olayı ve Gülsüm K.'yi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı"

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülsüm K.'yi yaklaşık beş yıldır tanıdığını ve çok iyi bir insan olduğunu kaydeden komşusu Satı Karaman, "Gece 03.00 sıralarında geldi. Tıkırtıya uyandım, polisler bu saatte gelmez dedim. Kalktım cama çıktım, cama çıkmam ile onun yukarıdan aşağı atladığını gördüm. Belini tutuyordu, yamularak kaçıyordu. Eşime, geldi kaçıyor dedim, o arada polisler geldi zaten. O da yukarı mahalleye doğru kaçtı. Çok iyi bir insandı. Melek gibi bir insandı. Evi de o geçindiriyordu zaten kocası çalışmadığı için bunlar oldu. Çok iyi bir insandır. Beş yıldır tanışırız biz. İki akşam öncesinde bizdeydi. 'O bana zarar vermez yenge' dedi. Ben de dedim ki 'kızım kafanda bitirdiysen çok da durma' dedim. Bir kızı bir oğlu var. Kızı üç yaşında oğlu da zannedersem 5'inci sınıfa gidiyor. Çok çok iyi bir insandı. Yani çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı" şeklinde konuştu.

"5 yıldır bizim kiracımızdı ve 5 yıldır herhangi bir sıkıntıları yoktu"

Çiftin beş yıldır kiracıları olduğunu ve bu süre zarfında hiçbir kavga yaşamadıklarını belirten ev sahibi Sercan Erdem, "5 yıldır bizim kiracımızdı ve 5 yıldır herhangi bir sıkıntıları yoktu. Pandemi döneminde eşi işşsiz kaldı. Kiralarında falan gecikmeler oluyordu ama idare ediyorduk. Bir sıkıntıları yoktu ama. Onlar dövüş, kavga falan da yapmıyorlardı. Eşine şiddet gösteren biri falan değildi. Sonrasında birkaç olaylar olmuş 2-3 ay uzaklaştırma falan aldı. Hatta bana 'boşanacağız' falan dedi. Ben rahmetli ile konuşuyordum, eşi ile de kirayı almaya geldiğimde 'merhaba merhaba' şeklinde sohbetimiz vardı. Binada kimse ile samimi değildi. İçine kapanık biriydi. Dün 16.00 sıralarında okula gitmiş. Yanında bıçak götürmüş ve eşine arkadan saldırmış, 11 bıçak darbesi alan kadın olay yerinde ölmüş zaten. Gece 03.00'de gelmiş buraya çatıdan çıkmış, komşular görmüş, polisi aramışlar. Borulardan tırmanarak beşinci kata kadar tırmanmış. Sonra oradan eve girmiş bir şeyler yemiş üstünü falan değiştirmiş. Ondan sonra komşular görünce polisi söylemiş, o da fark edince buradan atlamış kaçmış. Şuan bildiklerimiz bunlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA