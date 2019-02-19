Son Dakika Haberleri: Başkent'te Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı

Başkent'te Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Başkent'te eşini öldüren şahıs yakalandıANKARA - Başkent'te sabah saatlerinde eşini öldüren Şükrü Ş., yapılan çalışmaların ardından yakalandı.

Başkent'te Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı, System.String[]
Başkent'te eşini öldüren şahıs yakalandı

ANKARA - Başkent'te sabah saatlerinde eşini öldüren Şükrü Ş., yapılan çalışmaların ardından yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Ankara Mamak'ta saat 09.05 meydana gelen olayda, eşi Döndü Ş.'yi silahla vurarak öldürdüğü belirlenen Şükrü Ş., olayın ardından kayıplara karıştı. Polis, şüpheli Şükrü Ş.'yi arama çalışmalarına başladı.
Polis ekipleri, olayla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan ifadelerin ardından Şükrü Ş.'yi Kıbrısköy Mahallesi Kavakdere Mevkiinde bulunan bir adreste olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakaladı.
Şükrü Ş. hakkında şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay süreli uzaklaştırma kararı olduğu da öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Mamak, Sabah, 3. Sayfa
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