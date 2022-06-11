Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu - Son Dakika
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Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu

11.06.2022 18:25

Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu Ankara'da öğleden sonra meydana gelen sağanak sebebiyle oluşan sel yolları sular altında bıraktı.

Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu

ANKARA - Ankara'da öğleden sonra meydana gelen sağanak sebebiyle oluşan sel yolları sular altında bıraktı. Araçlarıyla birlikte selin ortasında kalan sürücüler ise zor anlar yaşarken, fırtına sebebiyle de bazı binaların çatıları uçtu.

Ankara'da öğlen saatlerinde meydana gelen yağış sağanağı ve fırtınayı beraberinde getirdi. Sağanak nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Mamak ilçesine bağlı Türközü ve Dereboyu mahallesinde araçlarıyla birlikle selde mahsur kalan sürücüler ise ecel terleri döktü. Başkentteki etkisini hissettiren fırtına ise Altındağ Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu
Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu
Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu
Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu

YORUMLAR
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Ankara'daki fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı Ankara'daki fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı Ankara'da etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu Ankara'da etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu
Kaynak: İHA

Fırtına, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te etkili olan sel araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu - Son Dakika

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