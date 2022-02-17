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Başkent'te evine uyuşturucu madde üretim düzeneği kuran şahıs yakalandı. - Son Dakika

Başkent'te evine uyuşturucu madde üretim düzeneği kuran şahıs yakalandı.

17.02.2022 11:15
Başkent'te evine uyuşturucu madde üretim düzeneği kuran şahıs yakalandı.

Başkent'te Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile kendi evinde kurduğu düzenek ile esrar yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Başkent'te Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile kendi evinde kurduğu düzenek ile esrar yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda F.A. isimli şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde elde ettiği bilgisi alındı. Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat Çarşamba günü söz konusu eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda, esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirilen Led, fanlar ve ısı/nem ölçer cihazlar kullanılmak suretiyle iklimlendirme sistemi kurulmuş olduğu tespit edildi. Ayrıca F.A. isimli şahsın evinde kendi yetiştirdiği kenevir bitkilerinden elde ettiği 139 gram esrar maddesi ile kenevir tohumu da ele geçirildi. Öte yandan F. A. isimli şahıssın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Polatlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te evine uyuşturucu madde üretim düzeneği kuran şahıs yakalandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te evine uyuşturucu madde üretim düzeneği kuran şahıs yakalandı. - Son Dakika
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